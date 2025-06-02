Gizemli cinayet 4 yıl sonra çözüldü

İlçeye bağlı Kuskan Mahallesi İğde mevkisinde 20 Aralık 2021 tarihinde cinayet işlendi.



Traktör kazasında öldüğü değerlendirilen İ.S.'nin vücudunda iki mermi yarası tespit edildi.

4 YILDIR SORUŞTURMA DEVAM EDİYORDU



Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri 4 yıl boyunca süren çalışma sonucunda, olayın kasten işlenmiş bir cinayet olduğunu tespit etti.



Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin D.B. ve M.B. olduğu tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanırken, M.B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

