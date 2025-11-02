Gizemli hayırsever: Veresiye defterini satın alıp yaktı

Hatay'da bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterini satın aldı.

Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye gelen hayırsever, bakkala borcu olan 30 depremzedenin 80 bin liralık borcunu ödeyerek borç defterini yaktı.

İsmini açıklamayan ve borçları ödeyerek bakkaldan ayrılan hayırsever davranışıyla takdir toplarken, borçlu vatandaşların ve esnafın yüzünü güldürdü.

30 KİŞİNİN BORCU VARDI

Oğluna ait işletmede olduğu esnada gizemli hayırseverin mahallelinin borcunu ödediğini söyleyen Bilgehan Karaca, "Bir abimiz geldi ve veresiye defterini sordu. 'Veresiye defterini bana satarmısın' dedi, ben de 'satarız' dedim." diyerek yaşananları anlattı.

Hayırseverin veresiye defterinin fiyatını sorduğunu, kendisinin "80 bin lira." dediğini anlatan işletme sahibi, yaklaşık 30 kişinin borcunun kapandığını ifade etti.

İşletme sahibi, hayırsever adamın ismini vermeden iş yerinden gittiğini de söyledi.