"Gizemli Kutu" tehlikesine dikkat!
Dolandırıcıların son yöntemi, sosyal medyada içeriği belli olmayan gizemli kutu satışları. Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan şikayetler üzerine bu ilanlara yönelik inceleme başlattı.
Sosyal medyada popüler markaları taklit edip, vatandaşlara çekilişle yüksek fiyatlı hediyeler vadeden "Gizemli Kutu" satışlarıyla mağdur olan tüketiciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile Tüketici Hakem heyetlerine şikayette bulundu.
Şikayetlerin genelde internet sitelerinden satın alınan ürünlerin gönderiminin hiç yapılmaması, iade edilen ürünlerin bedelinin iade edilmemesi, minimum kutu içeriği değerinin altında ürün gönderimi halinde olduğu belirtildi.
BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
Söz konusu şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında inceleme başlatıldı.
İnceleme sonucuna göre ilgili firmalar hakkında işlem yapılacağı belirtildi.
HESABINIZDAN PARA ÇEKİLEBİLİR
Uzmanlar da bu kutuların satışına karşı tüketicileri uyarıyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür satışlarda kart bilgilerinin paylaşıldığı andan itibaren işlem sonrasında hesaplardan para çekilebileceğine dikkat çekiyor.
Dolandırıcıların özellikle ünlü markaları taklit ettiğine işaret eden Kırık, "Vatandaşlarımız da bu hediyelere ulaşabilmek için akımın içerisine dahil oluyorlar. Aslına bakarsanız burada tamamen sahte bir siteyle karşı karşıyalar. Ancak, bilindik markaların, giyim firmalarının bire bir taklitlerini geliştirmişler. Vatandaşlar, buraya girip üye olduktan sonra her zaman bu yarışmanın galibi oluyorlar." diye konuştu.
NE MARKA VAR, NE HEDİYE NE DE ÇEKİLİŞ
Prof. Dr. Kırık şöyle devam etti:
"Ankete katıldıktan sonra, 'Gizli kutuyu kazandınız' şeklinde bir mesaj geliyor. Olay, bundan sonra meydana geliyor.
Zira dolandırıcılar, sizi ikna ettikten sonra kargo ücreti altında sizden 50 TL, bazen 75 TL, bazen 100 TL talep ediyorlar.
Sizin kart bilgilerinizi buraya girmenizle birlikte dolandırıcıların veri tabanına bütün banka ve kart bilgileriniz aktarılmış oluyor.
Bundan sonraki süreçte sizin adınıza para çekebiliyorlar ve sizi mağdur ediyorlar. Burada ne popüler bir marka söz konusu, ne de çekiliş ya da hediye söz konusu."
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"
Sözde kampanyaya katılan vatandaşların hukuki sorunlarla karşılaşmaması için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na müracaat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçerek, kimlik ve banka bilgisi isteyenlere asla itibar etmeyin." diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dolandırıcılık
- Sosyal Medya