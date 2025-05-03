"Gizemli Kutu" tehlikesine dikkat!

Dolandırıcıların özellikle ünlü markaları taklit ettiğine işaret eden Kırık, "Vatandaşlarımız da bu hediyelere ulaşabilmek için akımın içerisine dahil oluyorlar. Aslına bakarsanız burada tamamen sahte bir siteyle karşı karşıyalar. Ancak, bilindik markaların, giyim firmalarının bire bir taklitlerini geliştirmişler. Vatandaşlar, buraya girip üye olduktan sonra her zaman bu yarışmanın galibi oluyorlar." diye konuştu.

NE MARKA VAR, NE HEDİYE NE DE ÇEKİLİŞ



Prof. Dr. Kırık şöyle devam etti:



"Ankete katıldıktan sonra, 'Gizli kutuyu kazandınız' şeklinde bir mesaj geliyor. Olay, bundan sonra meydana geliyor.



Zira dolandırıcılar, sizi ikna ettikten sonra kargo ücreti altında sizden 50 TL, bazen 75 TL, bazen 100 TL talep ediyorlar.



Sizin kart bilgilerinizi buraya girmenizle birlikte dolandırıcıların veri tabanına bütün banka ve kart bilgileriniz aktarılmış oluyor.



Bundan sonraki süreçte sizin adınıza para çekebiliyorlar ve sizi mağdur ediyorlar. Burada ne popüler bir marka söz konusu, ne de çekiliş ya da hediye söz konusu."



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"



Sözde kampanyaya katılan vatandaşların hukuki sorunlarla karşılaşmaması için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na müracaat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçerek, kimlik ve banka bilgisi isteyenlere asla itibar etmeyin." diye konuştu.