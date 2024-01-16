Gizli buzlanma hayatı felç etti

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışın ardından soğuk hava buzlanmayı da beraberinde getirdi.

Yollar buz pistine dönerken çok sayıda kaza medyana geldi, vatandaşlar işlerine, çocuklar ise okula gitmekte büyük zorluk yaşadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilde buzlanma sebebiyle çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, buzlanan zeminde kayarak düştü. Her yerin buz tuttuğu kentte sağlık ekipleri, ambulanslar, polis ekipleri ve zabıta ekipleri de olaylara müdahale etmekte zorlandı.