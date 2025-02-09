Gizli buzlanma kaza getirdi

Kaza, sabah saatlerinde Kırbağı Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Y.A. idaresindeki otomobil gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpmamın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı sürücü tedbir amaçlı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.