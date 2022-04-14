Gizli çekim yapan yabancı uyrukluya gözaltı

İstanbul'da Pakistan uyruklu Cüneyt R. kadınların görüntüsünü gizli bir şekilde çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis farklı tarihlerde Pakistan uyruklu Cüneyt R.'nin İstanbul’da deniz kenarında, metro ve caddelerde kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirledi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt R.'yi Eyüpsultan’da gözaltına aldı.



"Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan işlem başlatılan Cüneyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



DÜN DE İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Dün de Pakistan uyruklu iki kişi aynı suçlama ile , Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de gözaltına alınmıştı. Zafer W. ve Umair M. isimli zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

