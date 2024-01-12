Gizli fon davasında 2. duruşma bugün: Futbolcular ve Seçil Erzan'a kırık telefondaki yazışmalar sorulacak

252 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Gizli fon dolandırıclığı davasında Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 252 yıl hapsi istenirken diğer sanıklar için istenen ceza 3 yılla 85 yıl arasında değişiyor.

SİSTEME EN ÇOK PARAYI ARDA TURAN KAPTIRDI

"Ponzi Seçil" olarak bilinen bankacı Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajlar içinde Arda Turan ile yaptığı yazışmalar önemli yere sahip. Turan, dosyaya göre sisteme en çok para kaptıran isim.



Bilirkişi raporuna göre, Turan ve Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda Erzan’ın para gerektiğini söylemesi üzerine Turan’ın nakit para verecek kimseyi bulamadığını yazdığı görülüyor. Konuşmaların devamı ise şöyle:



Arda Turan: Hiç müşterimiz yok mu bunu koyacak mesela buna iyi bir şey verelim.



Seçil Erzan: Sen mi konuşacaksın?



Arda Turan: Senin varsa tanıdığın ve bu işlemi yaptırdığımız daha önce



Seçil Erzan: Düşünüyorum.



Arda Turan: Bir iki kişiye sordum nakitleri yok.



Arda Turan: Emre aradı da pazartesiye kadar olmuyor diyor



Seçil Erzan: Pzt'ye kadar birinden bulmaya çalışmak



Arda Turan: Pazartesi de olmaz onun işi



Seçil Erzan: Öyle mi demişler?



Arda Turan: Seçilim bunlar o işleri yapamazlar 3 bile mucize



Seçil Erzan: Doğru söylüyorsun



Seçil Erzan: Biz şimdi başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık



Arda Turan: Yok sana sormadan demiyorum, ama bu sordu zaten Emre

"FUTBOLCULAR CANIMIZI YER"



Seçil Erzan: Sabri ile aran nasıl, ben samimiyim onunla.



Arda Turan: Futbolcular olmaz Seçilim bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor? Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda'nın işlemi diye varsa onda.



Seçil Erzan: Var mı onu bilmiyorum.



Arda Turan: Yoktur o kadar.



Seçil Erzan: Bence de. Yaparsa H.Balta yapar en aklı başında.



Arda Turan: Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size bir aylık bir işlem yapıcaz 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.



Yazışmalar sürerken Turan, sürekli Erzan'a para getirecek isim arayışında görünüyor. Erzan, Turan'a kader birliği yaptıklarını söylüyor ve yardımları için teşekkür ediyor.



"KADER BİRLİĞİ YAPTIK"



Arda Turan: 800 bin dolar nefes aldırmaz mı?



Seçil Erzan: Net hepsi belli olsun aldırtıcam.



Arda Turan: Allah büyük sende okeyse bende buraları okeyliycem.



Seçil Erzan: Okey Canım



Arda Turan: Benim bu akşam çıkması gerekeni de konuş ricam senden.



Seçil Erzan: Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler.



Arda Turan: Canımsın inşallah iyi olacak her şey.



TURAN PARA ALAMAYINCA SİNİRLENİYOR



Arda Turan: Seçil o para 5'e kadar gelsin, o kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun, pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşucam.



Seçil Erzan: Seni oyalamıyorum.



Arda Turan: Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu'dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun...



Arda Turan: Beni rezil ettin, çarşamba benim için sondu.



Seçil Erzan: Hâlâ sözümün arkasındayım.



Arda Turan: Bu akşam o para gelmeyecek.



Seçil Erzan: Gelmezse birlikte gideriz.



Arda Turan: Bizi oyaladın.



Seçil Erzan: Arda oyalamadım.



Arda Turan: Salak yerine koydun, bu akşam bu iş olmasın bakalım ne olacak. Ben 1 aydır uyku uyuyamıyorum. Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmuycam. Çocuklarımın üzerine yemin ettim. Hadi bakalım. Benim kayışımı kopardın bakalım ne oluyor.



Seçil Erzan: Koparma ne olur koparma, olmuş işi bozma…



Seçil Erzan: Kayış koparma.



Arda Turan: Benim param bu akşam gelecek. Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan, karşılığına bak, soktun çıkardın.