Gizli fon davasında yeni gelişmeler | Savcılık, Fatih Terim’in hesap dökümünü istedi

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin milyonlarca dolar dolandırıldığı iddia edilen hayli fon soruşturmasında bugün yeni gelişmeler yaşandı.



Soruşturmayı yürüten savcılık, teknik direktör Fatih Terim’in banka hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.

Ünlü teknik adam soruşturma kapsamında 2 Haziran günü müşteki sıfatıyla ifade vermişti.

"NE KADAR ZARARA UĞRATILDIĞIMDAN HABERDAR DEĞİLİM"

İfadesinde, “Bankadaki son 11 yıla ilişkin tüm hesap hareketlerimi çektiğim kredilerimi ve tüm parasal işlemi içeren belgelerin dökümlerini istedim. Fakat bu zamana kadar banka sadece bana vadesiz hesaplar ile ilgili birkaç döküman verdi.” diyen Terim, ne kadar zarara uğratıldığından haberdar olmadığını söylemişti.

Terim, “Banka bu zamana kadar gerçekleştirdiğim işlemlerin hesap dökümünü bana verdiğinde kendi muhasebe ekibimle birlikte ayrıntılı inceleme yapıp buna ilişkin tüm detayları ayrıca dosyaya sunacağım. Fakat halihazırda bu zamana kadar özellikle bankacılık işlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya hanım ve başkaca tespit edilecek benim bankacılık işlemlerimde usulsüzlük yapan Denizbank çalışanlarından şikayetçiyim.” demişti.

ERZAN VE YÖRÜK’ÜN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK



Soruşturmaya ilişkin davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise yeni bir karar alındı.

Mahkeme, dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük’e ilişkin tutukluluk incelemesi yaptı. Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın ikinci duruşması 12 Ocak'ta yapılacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.



Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.



İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği bildiriliyor.



ERZAN’IN 216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.