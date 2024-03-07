Gizli fon dolandırıcılığı davasında yarın kritik gün: Eski futbolcular ifade verecek

Gizli fon dolandırıcılığı davası yarın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıkacak.

249 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



7 sanıklı davanın kilit ismi Seçil Erzan'ın 76 yıldan 249 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

200 SAYFALIK RAPOR DAVA DOSYASINDA

3’üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi.

Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

TURAN, BELÖZOĞLU, MUSLERA VE İNAN'IN DURUŞMAYA KATILMASI BEKLENİYOR

Arda Turan 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasında.

Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinlenecek.

DURUŞMAYA KATILMAZLAR SONRAKİ CELSE ZORLA GETİRİLECEKLER

Bu isimlerin duruşmaya gelmemeleri durumunda haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.