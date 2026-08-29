Gizli kamera kaydı yapılan güzellik merkezinin ismi belli oldu. Nasıl yakalandılar?
29.08.2026 11:04
Son Güncelleme: 29.08.2026 14:43
Müşterilerin gizli görüntülerinin çekildiği iddiası ekipleri harekete geçirdi.
İstanbul'da Fatma Özçalışkan Özel Medfa Poliklinliği'nde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada ücret karşılığında izletildiği ortaya çıktı. Ekipler, 14 bin video kaydı tespit etti.
Bakırköy'de faaliyet gösteren Fatma Özçalışkan Özel Medfa Poliklinliği'nde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği iddia edildi.
Müştekiler A.K.Ş., M.Y., B.M.A. ve F.C.K.'nın bu gizli kayıtları sosyal medya platformlarından Telegram ve X'deki kanallar üzerinden belli bir ücret karşılığı izletildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ KURMUŞLAR
İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği olan aktif bir adet RIP cihazı, sökülü 6 adet RIP cihazı ve birçok dijital materyal ele geçirildi.
İşyeri sahibi Farma Özçalışkan'ın söz konusu cihazları adli arama öncesinde resmi kurumlara teslim etmeyip depoda muhafaza ettiği de tespitler arasında yer aldı.
Ele geçiren materyaller sergilendi.
14 BİN VİDEO KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin ilk tespitine göre, 14 bin video kaydının olduğu ve gizli kayıtların "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı üzerinden yayınlandığı belirlendi.
İşyeri sahibi Fatma Özçalışkan ve kamera kayıt sistemini kuran Emrah Selim Cansever, "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.
“GÖRÜNTÜLER SATILDI”
NTV Muhabiri Sena Gürbıyık, son durumu şöyle anlattı:
“Mağdur sayısı henüz bilinmiyor. 14 bin video kaydından bahsediyoruz. Güzellik merkezinde yapılan aramalarda pek çok dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. İki suçlama var, kişilerin gizli bir şekilde görüntü alınması ve bu görüntülerin para karşılığında satılması. İki şüphelinin gözaltına alındığını belirtelim.
İlerleyen dönemde gözaltı sayıları artabilir. Soruşturmanın büyümesini bekliyoruz. Çünkü bu görüntüler platformlara satıldı ve satın alanların da tespit edilmesi söz konusu olabilir.”