14 BİN VİDEO KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin ilk tespitine göre, 14 bin video kaydının olduğu ve gizli kayıtların "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı üzerinden yayınlandığı belirlendi.

İşyeri sahibi Fatma Özçalışkan ve kamera kayıt sistemini kuran Emrah Selim Cansever, "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

“GÖRÜNTÜLER SATILDI”

NTV Muhabiri Sena Gürbıyık, son durumu şöyle anlattı:

“Mağdur sayısı henüz bilinmiyor. 14 bin video kaydından bahsediyoruz. Güzellik merkezinde yapılan aramalarda pek çok dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. İki suçlama var, kişilerin gizli bir şekilde görüntü alınması ve bu görüntülerin para karşılığında satılması. İki şüphelinin gözaltına alındığını belirtelim.

İlerleyen dönemde gözaltı sayıları artabilir. Soruşturmanın büyümesini bekliyoruz. Çünkü bu görüntüler platformlara satıldı ve satın alanların da tespit edilmesi söz konusu olabilir.”