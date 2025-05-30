Gizli kamera nasıl tespit edilir? Uzmanlar NTV'ye anlattı
Son zamanlarda apart odalarında bulunan gizli kameralar tüm toplumda endişeye neden oluyor. Peki bu kameralar tespit edilebilir mi? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu sistemleri belirleyen cihazlar var mı? Bu soruların yanıtı haberimizde... Haber: Özgür Yılmaz
Önce Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sonrasında da Denizli'deki bir apartın odalarında bulunan gizli kameralar aslında yıllardır bilinen bu sorunu tekrar gündeme taşıdı. En çok otellere gidenler tedirgin olsa da gizli kameraların bulunduğu yerler de dikkate alındığında artık hiçbir yer güvenli değil. Bu durum tüm toplumda endişeye neden oluyor.
Denizli'de bir apartın odalarındaki üçlü prizlerde bulundu. Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovlarda ise ampüllere monte edilmişti. Bazen bir soyunma kabininde, bazen de bir tuvalette bulundu gizli kameralar...
Zanlılar farklı iddialar ileri sürse de bu kameraların çoğunlukla şantaj amacıyla kullanıldığı bilinen bir gerçek.
"Maalesef internet siteleri üzerinde satışı gerçekleştiriyor, temini çok mümkün" diyen Bilgi Güvenliği Uzmanı Emre Çelikkol, "Teknoloji birçok yönden gündelik hayatımızı kolaylaştırdı ve kolaylaştırmaya devam ediyor ancak teknoloji kötü niyetli kişilerin elinde hayatımızı altüst de edebiliyor. Özellikle de gizli kameralar nedeniyle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada mağdurların sayısı her geçen gün artıyor. Üstelik bu kameralar hemen her yere yerleştirilebiliyor" dedi.
GİZLİ KAMERAYI TESPİT ETMENİN BİR YÖNTEMİ VAR MI?
Peki, bu kameraların temini çok mu kolay? Bu kameraları anlamanın bir yolu yöntemi var mı?
Bir odaya gizli kamera yerleştirildiğini anlamak çok kolay olmasa da mutlaka yapıması gerekenler var.
Bilgi Güvenliği Uzmanı Ahmet Topçu, "Otel odasına girdiğinizde öncelikle yangın dedektörleri dahil her şeye bir bakın. Bu cihazlar online ise telefonlarında wifi taraması yapsınlar. Odayı tamamen karanlık yapabiliriz. Cep telefonu kamerasıyla da bakabilirler" dedi.
Gizli kameraları tespit eden cihazlar da var ama bunlara ulaşmak da kolay değil.
Topçu, "Termal kamerayla gittiğimizde etraf soğukkan ısı kaynağı var. Küçük çaplı cihazlar var, vatandaşlar bunalara ulaşabilirler. Gizli kamera dedektörü gibi cihazları alarak, ışıkları kapatarak herhangi bir mercek varsa burada parlama yapacaktır" diye konuştu.
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