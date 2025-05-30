Gizli kamera nasıl tespit edilir? Uzmanlar NTV'ye anlattı

Önce Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sonrasında da Denizli'deki bir apartın odalarında bulunan gizli kameralar aslında yıllardır bilinen bu sorunu tekrar gündeme taşıdı. En çok otellere gidenler tedirgin olsa da gizli kameraların bulunduğu yerler de dikkate alındığında artık hiçbir yer güvenli değil. Bu durum tüm toplumda endişeye neden oluyor.

Denizli'de bir apartın odalarındaki üçlü prizlerde bulundu. Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovlarda ise ampüllere monte edilmişti. Bazen bir soyunma kabininde, bazen de bir tuvalette bulundu gizli kameralar...



Zanlılar farklı iddialar ileri sürse de bu kameraların çoğunlukla şantaj amacıyla kullanıldığı bilinen bir gerçek.

"Maalesef internet siteleri üzerinde satışı gerçekleştiriyor, temini çok mümkün" diyen Bilgi Güvenliği Uzmanı Emre Çelikkol, "Teknoloji birçok yönden gündelik hayatımızı kolaylaştırdı ve kolaylaştırmaya devam ediyor ancak teknoloji kötü niyetli kişilerin elinde hayatımızı altüst de edebiliyor. Özellikle de gizli kameralar nedeniyle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada mağdurların sayısı her geçen gün artıyor. Üstelik bu kameralar hemen her yere yerleştirilebiliyor" dedi.