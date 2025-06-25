Gizli kamera rezaletinin ardından Sapanca Belediyesi o bungalovu yıktı

Sapanca'da geçen aylarda geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu.



Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Sapanca Belediyesi'nden ntv.com.tr'ye yapılan açıklamaya göre hukuki süreç devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamada söz konusu olayın ilçenin ve toplumun ahlaki yapısına aykırı olduğu belirtildi.

