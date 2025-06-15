Gizli kamera şiddeti ortaya çıkardı: 4 yaşındaki çocuğa anneden dayak

Ataşehir'de yaşayan müzisyen Bekir Kor, 7 ay önce 4 yaşındaki kız çocuğu Ela'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar fark etti. Çocuğun kendisine "Baba, annem beni dövüyor" demesi üzerine eve kamera yerleştiren Kor, ortaya çıkan görüntülerde şiddeti gördü. Kamera kayıtlarında, H.O. isimli yabancı uyruklu eşinin çeşitli zamanlarda 4 yaşındaki kızına çekpas ile vurup tokat attığı görüldü. Suç duyurusunda bulunan Kor, şikayet sürecinin ardından anne H.O.'nun kızını görme bahanesiyle kendisine ulaştığını ve yanında getirdiği kişilerin de kendisini dövüp kızını kaçırdığını iddia etti. Bir aydır kızından haber alamayan baba Bekir Kor yetkililerden yardım istediğini ifade etti.

"ÇOCUĞUNU DÖVMEKTEN ZEVK ALDIĞINA DAİR MESAJLAR ATIYORDU" Annesinin sürekli çocuğunu dövdüğünü ve ağza alınmayacak küfürler ettiğini aktaran Bekir Kor, "Annesi çocuğumu sürekli dövüyordu. Azarlıyordu, hakaret ediyordu ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürler ediyordu. Akşamları eve geldiğimde çocuğum bana hep 'Anne beni dövdü' diyordu." dedi. "Hep soruyordum aylarca sordum, 'Neden böyle yapıyorsun' dediğimde 'Yapmadım, kendisi düştü, doğru söylemiyordur, o çocuktur anlatıyordur öyle' diyordu." diye konuşan Kor, Aile ve Sosyal Hizmetlere ve karakola başvurduğunu dile getirdi. Kor, eşinin telefonunda ses kayıtlarını ve yazışmalarını gördüğünü, eşinin çocuğunu dövmekten zevk aldığına dair arkadaşlarına mesajlar attığını aktardı. Eve kamera taktırdığını da sözlerine ekleyen Kor, "Ondan sonra kameraya yakalandı birkaç kez. Yakalanmamak için bazen yatak odasında içeride ışıkları kapatıp karanlık bir odada çocuğumu dövüyordu. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Aynı günlerde boşanma davası da açtım." dedi.

Suç duyurusu ve boşanma davası açtıktan sonra da kabusun bitmediğini aktaran Kor, şöyle devam etti:



"Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi çocuğum kayıp. Telefonlara da cevap vermiyor ve çocuğum halen o istismarcının yanında. Ben savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra eşim evi terk edip gitti. Savcılık 5 ay sonra dava açmış. Önce eşim ve kayınvalidesi ellerinde telefonla gelip çocuğu görmek istediklerini söylediler. Ben de 'Tamam' dedim. 'Parka gidelim gözetimim altında görebilirsin' dedim. Yolda giderken su almaya indim bir baktım arabadan inip tanımadığım araçlara doğru koştular. O kişiler bana hem şiddet uyguladılar hem de hakaret ettiler."



"YOKSA BİR DAHA GÖREMEZSİN"



Annenin dava açıldıktan sonra süreci yavaşlatmak için çocuğu kaçırdığını ve 'kanıtları sileceksin' diyerek çocuğu bir daha göstermemekle kendisini tehdit ettiğini aktaran Kor, "'Davayı geri çekeceksin videoları kanıtları sileceksin' dedi. En son televizyon programına çıktım. Bu sefer aile bakanlığı müdahil oldu. Çocuğum halen o caninin elinde yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyorum." şeklinde konuştu.