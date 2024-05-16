Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Ankara Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Son dakika haberi! Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerden Kerem Gökay Öner yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak mevcut delil durumuna göre serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüpheli bulunmaktadır. Tüm şüphelilerin dijital materyal incelemeleri devam etmektedir. Şüphelilerle ilgili Masak raporu temin edilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
EMNİYET, YARGI VE SİYASET CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALAR
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar emniyet ve yargıdan siyaset cephesine uzanan dikkat çekici iddialarla gündemde.
Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etti; AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü.
"ANAYASAL DÜZENENE KARŞI SUÇ İŞLEMEK" SUÇLAMASI
Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltiliyor.
CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları da aranıyor.
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