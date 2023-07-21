Gizli toplantı sonrası ilk görüşme | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bugün başkanlar toplantısında görüşecek

Ankara- Özgür Akbaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıya ilişkin tartışma sürerken CHP’de gözler hafta sonu yapılacak 2 kritik toplantıya çevrildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce belediye başkanları ile bir araya gelecek ardından da Parti Meclisi’ni toplayacak.



Belediye başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu, gizli toplantı tartışmasının odağındaki isim olan İmamoğlu ile ilk kez bir araya gelecek.



TOPLANTILARIN KONUSU: YEREL SEÇİMLER



Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.



Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30’da başlayacak.



Çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun çevrim içi toplantısına katılan diğer PM üyelerinin pazar günü yapılacak toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.



GÖZLER KRİTİK KARARLARDA



Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor.



Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak.



Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

