Gizli zuladan 17 tabanca çıktı, baba-oğul gözaltında

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

KOM polisi, şüphelilerin il dışından Samsun’a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını tespit etti.

Yapılan takip ve çalışmalar sonucu, silahların araç içerisine özel olarak hazırlanmış zulalı bölmelere gizlendiği belirlendi.

Polis ekipleri şüphelilere ait araç ve ikametlerde arama yaptı.

Aramada, aracın zulasından 17 adet ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 adet tabanca fişeği, 59 adet şarjör, 1 takım horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi.

Olayla ilgili baba-oğul "Silah kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.