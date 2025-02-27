Gizli geçitli VIP odalar! Masaj salonlarına fuhuş baskını, 34 kadın kurtarıldı
Isparta ve Mersin'de polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 34 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. Bazı salonlarda gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği bildirildi.
Isparta ve Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda fuhuş yaptırılan 19 masaj salonuna baskın yapıldı. Operasyonlarda 34 kadın kurtarılırken, 12 kişi tutuklandı.
ISPARTA'DA FUHUŞ BASKINI: 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.
Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.
7 MİLYON 950 BİN TL CEZA
Mersin'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan 12 işletmeye 7 milyon 950 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince, spa, sauna, masaj salonu ve kafelere yönelik denetim yapıldı.
Mersin Defterdarlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 12 işletmeye çeşitli usulsüzlükler nedeniyle 7 milyon 950 bin lira ceza kesildi.
Çalışmalarda, iki işletmede 5 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekipler, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklu kadınlar da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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