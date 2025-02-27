Gizli geçitli VIP odalar! Masaj salonlarına fuhuş baskını, 34 kadın kurtarıldı

7 MİLYON 950 BİN TL CEZA



Mersin'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan 12 işletmeye 7 milyon 950 bin lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince, spa, sauna, masaj salonu ve kafelere yönelik denetim yapıldı.



Mersin Defterdarlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 12 işletmeye çeşitli usulsüzlükler nedeniyle 7 milyon 950 bin lira ceza kesildi.



Çalışmalarda, iki işletmede 5 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekipler, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlıyı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yabancı uyruklu kadınlar da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

