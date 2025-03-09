Go kart sürücüsünün tehlikeli oyunu! Yola çıktı drift attı!
Bursa'da bir kişi, go kart aracıyla pistten çıkarak araç yoluna girdi. Trafikte drift atan sürücü, bu anları da kaydederek sosyal medyada yayınladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, go kart aracıyla pist dışına çıkarak araçların yoğun olduğu yolda sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.. Görükle Egemenlik Caddesi'nde bulunan huzurevi önünde drift atan go kart sürücüsü, bu anları kayda alıp sosyal medyadan yayınladı.
Trafik magandası, yaptığı paylaşımda "Eğer go kartınız varsa, hayat o kadar da sıkıcı değildir" ifadelerini kullandı.
Görüntülerini paylaşan go kart sürücüsüne, sosyal medyada tepki gösterildi.
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