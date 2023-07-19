"Göbeğim var" dedi, cezadan kaçamadı

"GÖBEĞİM VAR"



Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurulan minibüs şoförü Salih Özdemir, göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takamadığını belirtti. Sürücüye 436 lira para cezası kesildi.



Denetimlerde 4 sürücüye toplamda 4 bin 939 lira para cezası uygulandı.



Ceza yiyen minibüs şoförü Salih Özdemir, “Göbeğim olduğu için emniyet kemeri yetişmedi, ceza yedim. Normalde memur arkadaşları görünce kemer takıyorum.” dedi.

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