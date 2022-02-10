Göbek sandılar kilolarca altın çıktı

İstanbul Havalimanı'nda Arnavutluk vatandaşı bir kadının karnına sarıp göbek görünümü verdiği çantanın içinden kilolarca altın, kol saatleri ve sikkeler çıktı.

Haberler - NTV Haber - DHA 10.02.2022 - 14:37

Göbek sandılar kilolarca altın çıktı

 'nda polis, hareketlerinden şüphelendikleri Arnavutluk vatandaşı Fatime Reçi'yi takibe aldı.

Bir süre sonra kadını durduran polisler, üzerinde ve valizinde arama yaptı.

Reçi'nin karın bölgesine yerleştirilmiş ve göbek izlenimi verilen özel çanta olduğu tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 4 MİLYON LİRA

Çantadan piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lirayı bulan altın, kol saati, yüzük, kolye ve küpeler ile sikkeler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Fatime Reçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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