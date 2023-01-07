Göç İdaresi: 5 günde 1028 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 1-5 Ocak'ta 578'i Afganistan, 41'i Pakistan, 1364'ü diğer uyruklardan olmak üzere 1983 düzensiz göçmen yakalandı.



Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 477'si Afganistan, 11'i Pakistan, 540'ı diğer uyruklardan olmak üzere 1028 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.



Aynı dönemde 1889 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 5 bin 411'i Afganistan, 3 bin 866'sı Pakistan ve 11 bin 220'si diğer uyruklardan olmak üzere 20 bin 497 düzensiz göçmen kalıyor.



Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti.

