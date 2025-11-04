Göç İdaresi Başkanlığı 119 sözleşmeli personel alımı başvuruları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere 119 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Alınacak 119 personelden 14’ü merkez teşkilatında, 105’i taşra teşkilatında görev yapacak. BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK DEVAM EDECEK Başvuru süreci 28 Ekim 2025 saat 09.00’da başlayacak ve 8 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Göç İdaresi Başkanlığı, başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki genel koşulları arıyor:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



18 yaşını doldurmuş olmak,



Görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak,



2024 KPSS (B grubu) puan türünden en az 65 puan almış olmak.



Her aday yalnızca bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Birden fazla pozisyon veya il tercihi yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.