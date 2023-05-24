Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı 'deki yabancı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.

Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.

Böylece, Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.

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