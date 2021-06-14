Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yüksek Seçim Kurulu personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre, İstanbul (30), Ankara (20), Antalya (10), Aydın (10), Ağrı (15), Balıkesir (12), Bursa (10), Çanakkale (10), Çankırı (30), Erzurum (15), Iğdır (15), Kocaeli (12), Kütahya (18) ve Niğde'de (18) sürekli işçi kadrosuna 225 temizlik görevlisi alımı yapılacak.



Başvurular 14-18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



Adayların en az ilköğretim en fazla lise mezunu olması, ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş ve başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olması, adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekiyor.



Kura çekimi 29 Haziran günü saat 10.30’da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek.



Kura sonrası belirlenen asıl adayların teslim edeceği belgeler incelendikten sonra şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü

sınava girmeye hak kazanacak.



Sözlü sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "www.goc.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

YSK SÖZLEŞMELİ 9 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sözlü sınav sonucuna göre, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere sözleşmeli 6 çözümleyici ve 3 programcı istihdam edecek.



Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 alması, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olması veya YDS dışındaki sınavlarında bu düzeye eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olması gerekiyor.



Başvurular, 14-23 Haziran tarihleri arasında "www.ysk.gov.tr" yer alan aday başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.



Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 katı aday çağırılacak. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.



Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri YSK'nin internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulacak.