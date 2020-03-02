Göç İdaresi: Kuyruklu yalan (Göçmenlerin taşındığı iddiası)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarına giden göçmenlerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerini yalanladı.



Genel Müdürlük, bir haber bülteninde yer alan ’İstanbul’da Göç İdaresi’ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar’ başlıklı haberini yalanladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" denildi.

YUNANİSTAN'DAN ÖNLEMLER