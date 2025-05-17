Göcek'in koylarında yeni yasak: Artık müzik çalınmayacak

Göcek'in koylarında artık müzik yayını yapılamayacak. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında, saat 20.00 ile 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik çalınmayacak.

Göcek'in koylarında yeni yasak: Artık müzik çalınmayacak

, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla, yasağı uygulaması devreye girdi.

Göcek'in koylarında yeni yasak: Artık müzik çalınmayacak - 1

Yasağın temel nedeni, koylarının deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme alanı olması.

Yeni düzenlemeye göre, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00 ile saat 08.00 saatleri arasında müzik yayını yapılmayacak.

Yasağa aykırı hareket eden tekneler hakkında idari işlem uygulanabilecek.

yayını yalnızca bakanlık izniyle yapılabilecek.

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