Göcek'in koylarında yeni yasak: Artık müzik çalınmayacak

Göcek , mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla, müzik yasağı uygulaması devreye girdi.

Yasağın temel nedeni, Göcek koylarının deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme alanı olması.



Yeni düzenlemeye göre, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00 ile saat 08.00 saatleri arasında müzik yayını yapılmayacak.



Yasağa aykırı hareket eden tekneler hakkında idari işlem uygulanabilecek.



Müzik yayını yalnızca bakanlık izniyle yapılabilecek.