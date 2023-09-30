Göcek’te iki bot çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Adası yakınlarında iki zodyak botun çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Göcek’te iki bot çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Saat 21.30 sıralarında Göcek Mahallesi Göcek Adası yakınlarında küçük ve büyük iki zodyak bot çarpıştı. Küçük botun ışıklarının bulunmadığı ileri sürülürken, çarpışma sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından yaralılar ve hayatını kaybeden kişinin cenazesi, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, yaralılardan Burak U.'nun durumunun ağır olduğu, yanında bulunan kız arkadaşının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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