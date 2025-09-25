Göçmen botundan düşen anne ve çocuğu can verdi

Aydın’ın Didim ilçesi yasa dışı yollardan botla denize açılan ve içerisinde göçmenleri taşıyan bot, rüzgarlı havada dalgalara dayanamayıp sallanmaya başladı. Botta bulunduğu öne sürülen 40 göçmenden 7'si denize düştü.

Lastik botu fark eden balıkçılar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu denize düşen 5 göçmen kurtarılırken, bebeğiyle birlikte denize düşen Afgan uyruklu anne ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Anne ve çocuğunun cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Denizden sağ kurtarılan 5 göçmenin ise tedavisi Didim Devlet Hastanesi acil servisinde sürerken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.