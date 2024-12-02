Göçmen kaçakçılarına darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.



Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada 115 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, bu kişilerden 49'unun tutuklandığını açıklarken 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi." dedi.