Göçmen kaçakçılarına darbe: 5 tutuklama

Muradiye Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.



Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.T, B.Ö, S.Ş, M.G. ve F.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.