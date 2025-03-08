Göçmen kaçakçılarına operasyon

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyeti Müdürlüğü ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için bir otele operasyon düzenledi.



Operasyonda göçmen kaçakçısı oldukları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.