Göçmen kaçakçılarına operasyon: "20 bin dolara ver elini Avrupa"

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Adana merkezli Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 5 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı yapılan operasyonda, bulundukları adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirilen 9'u kadın, 17 şüpheli gözaltına alındı.