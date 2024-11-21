Göçmen kaçakçılarına suçüstü baskın

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

Göçmen kaçakçılarına suçüstü baskın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları eş zamanlı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 11 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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