Göçmen kaçakçılarından akılalmaz yöntem: Aynaya havlu bağlamışlar!

Tekirdağ'da aynasına havlu asılıp düğün konvoyu aracı görünümü verilen araçtan bir hükümlü ile kaçak göçmenler çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen bir otomobil takibe alındı.

ARABADAN KAÇAKLAR ÇIKTI

Durdurulan otomobilde beş kaçak göçmen ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaçak göçmenler de İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Organizatör şüphelisi sürücü ise gözaltına alındı.