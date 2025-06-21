Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, İkisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 412 bin 887 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 446 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;

- 28 bin 874 personel,

- 9 bin 155 ekip ile 5 bin 772 noktada;

- 4 bin 127 metruk bina,

- 7 bin 192 umuma açık yer,

- 477 terminal ve 2 bin 878 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 674 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."