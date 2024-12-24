Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris merkezli İzmir ve Manisa'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Aralık'ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, bir havalı tüfek, 49 fişek, 156 mermi, bir av bıçağı, 2 bot ele geçirildi.