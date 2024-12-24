Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama
Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığına ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 8 organizatörden 7'si tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris merkezli İzmir ve Manisa'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Aralık'ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, bir havalı tüfek, 49 fişek, 156 mermi, bir av bıçağı, 2 bot ele geçirildi.
Operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör de gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Süleyman Acar, Mehmet Angün, Süleyman Ölmez, Recep Bozkurt, Erdem Soydan, Muhammet Taş ve Mustafa Şarlatan tutuklandı, M.S.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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