Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine Kalkan-28 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde son 2 haftadır göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-28 operasyonunda 257 şüpheliden 59'unun tutuklandığını duyurdu. 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ise 6 bin 339 operasyon düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine Kalkan-28 operasyonu
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-28 operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya, operasyonda 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını, 59'unun ise tutuklandığını duyurdu.

"2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6339 operasyon düzenledik." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonrasında 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı." dedi.

"BAŞLICA SORUNLAR ARASINDA YER ALMAKTADIR"

Yerlikaya, paylaşımında "Düzensiz göçle mücadele, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız." ifadelerine yer verdi.

Öne Çıkan Video

Cezayirli yapışık ikizler 18 ay sonra ayrıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...