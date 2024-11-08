Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine Kalkan-28 operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde son 2 haftadır göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-28 operasyonunda 257 şüpheliden 59'unun tutuklandığını duyurdu. 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ise 6 bin 339 operasyon düzenlendi.
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-28 operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Yerlikaya, operasyonda 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını, 59'unun ise tutuklandığını duyurdu.
"2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6339 operasyon düzenledik." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonrasında 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı." dedi.
"BAŞLICA SORUNLAR ARASINDA YER ALMAKTADIR"
Yerlikaya, paylaşımında "Düzensiz göçle mücadele, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız." ifadelerine yer verdi.
Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine Geçit Yok❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 8, 2024
41 ilde son 2 hafta içinde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-28” operasyonlarında;
📍257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
📍59’u tutuklandı.
📍22’si hakkında… pic.twitter.com/0BJZDZ9ssn
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