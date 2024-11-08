Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine Kalkan-28 operasyonu

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-28 operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya, operasyonda 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını, 59'unun ise tutuklandığını duyurdu.



"2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6339 operasyon düzenledik." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonrasında 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı." dedi.

"BAŞLICA SORUNLAR ARASINDA YER ALMAKTADIR"



Yerlikaya, paylaşımında "Düzensiz göçle mücadele, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız." ifadelerine yer verdi.