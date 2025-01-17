Göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği (KİBA) ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Ro-Ro Gümrük Limanı üzerinden göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yalova, Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda V.P, K.İ, E.Ç, S.B, İ.T, İ.I, M.B, E.K. ve S.K. gözaltına alındı.



Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 152 fişek, şarjör, dürbün ve 5 cep telefonu ele geçirildi.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

