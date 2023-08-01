Göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

Van'da düzenlenen 13 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 31 Temmuz- 1 Ağustos tarihlerinde 13 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14'ü de serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 3 araca da el konuldu. Ayrıca göçmen kaçakçılarının barınmak için kullandıkları metruk bir yapı da yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

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