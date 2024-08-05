Göçmen kaçakçılığına tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 28 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

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