Göçmenler 'Yunanistan' diye Çıplak Ada'ya bırakıldı

Göçmenler 'Yunanistan' diye Ayvalık'taki Çıplak Ada'ya bırakıldı.



Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde balığa çıkan Gökhan Yalav ve Şevki Kuş, Çıplak Ada'da bir grup kaçak göçmen olduğunu fark edip, durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi.