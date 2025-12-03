Göçmenlere 4 bin dolara Avrupa hayali satmışlar

Adana merkezli 3 ilde düzensiz göçmenlere ilişkin operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenleri saklayıp daha sonra Avrupa'ya göndermek üzere taşıdığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI İŞ BAŞINDA

Polis, süreci organize eden M.E.'nin, Suriye'deki bazı kişilerle bağlantı kurduğunu ve bu kişiler aracılığıyla kaçak göçmenleri bulduğunu tespit etti.

Şanlıurfa'daki organizatörlerden H.A.'nın sınırda karşıladığı göçmenleri şoför İ.G.'nin aracıyla taşıdığı, S.U.'nun da depo olarak kullandığı binada sakladığı saptandı.

4 BİN DOLARA KAÇAKÇILIK

Operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa ve Eskişehir'de operasyon başlattı.

Çetenin elebaşı M.E. Adana'da, S.U. ve İ.G. Şanlıurfa'da gözaltına alınırken H.A. Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp, kaçmak isterken polisin takibiyle yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin deposunda ve araçlarında Suriye uyruklu ikisi kadın 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüphelilerin, göçmenlerden kişi başı 4 bin dolar aldıkları belirtildi.