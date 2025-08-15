Göçmenleri taşırken yakalandılar: Kişi başı 25 bin liraya kaçakçılık

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Nevşehir'de çalışma yürüttü.



Düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen otomobili takibe alan polis, aracı kent merkezi girişinde durdurdu.



Araçta bulunan Afganistan uyruklu M.N.B., S.T., A.G.G., K.İ.K., F.M., M.Z.N. ve R.A.M. emniyete götürüldü.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.B. ve S.T, çıkarıldıkları hakimlikçe göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.



Diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

25 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLAR



Zanlıların, Rize'den aldıkları düzensiz göçmenleri kişi başı 25 bin lira karşılığında Ankara, Konya ve Kayseri'ye götürmek üzere anlaştıkları öğrenildi.