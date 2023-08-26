Göçmenleri Yunanistan diye koya terk edip gittiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Armella koyunda mahsur kalan 14 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçmenleri Yunanistan diye koya terk edip gittiler

Göçmen kaçakçıları tarafından Marmaris’ten adalarına deniz yolu ile yasa dışı yollardan gitmek için hareket eden deniz aracındaki 14 kişi Yunanistan diye Marmaris Armella koyunda indirilerek terk edildiler.

Göçmenler karadan ulaşımın bulunmadığı koyda mahsur kalınca yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik ekipleri bot ve dalış timi ile koyda mahsur kalan 14 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanlar işlemlerinin ardından Ula geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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