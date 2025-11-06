Göçük altında işçi için arama kurtarma çalışmaları durduruldu

Ordu'da, Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde dün göçük oluştu.

Ocakta çalışma sırasında yamaçtan kapan toprak yığınları ile kaya parçaları, iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü. İlk belirlemelere göre iş makinesi operatörü ve kamyon sürücüsü göçük altında kaldı.

İlerleyen saatlerde iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin (24) cansız bedenine ulaşıldı.

75 yaşındaki Ahmet Şahin'i ise kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü.

ÇALIŞMALAR DURDU

Şahin'i rama çalışmaları, saat 09.00 itibarıyla tekrar başladı. Ancak yaklaşık 45 dakikanın ardından bölgenin riskli olması ve yukarıdan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Bölgedeki alan incelemelerinin ardından çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.