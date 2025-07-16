Göçük altında kalan işçi kurtarıldı



Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı süren konut inşaatında göçük meydana geldi.



Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında henüz ismi öğrenilemeyen işçi, toprak kayması sonucu kısmen göçük altında kaldı. Diğer çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle yapılan çalışmada yaralı işçi kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.