Göçük altında kaldı, hayatını kaybetti

Adıyaman’da kuyu açma çalışmaları esnasında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Göçük altında kaldı, hayatını kaybetti

’ın Kahta ilçesine bağlı Alidam köyünde arazide kuyu açma çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi.

Yaşanan göçmeyle beraber 57 yaşındaki Abdurrahman Alan toprak altında kaldı.

Toprak altında kalan vatandaş için olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucunda Abdurrahman Alan, toprak altından ölü olarak çıkarıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Abdurrahman Alan’ın cenazesi ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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