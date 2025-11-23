Göçük altındaki madenci için çalışmalar sürüyor
23.11.2025 10:32
AA
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 7 gündür sürüyor.
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmalarına iş makineleri yardımıyla devam ediliyor.
Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayması riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.