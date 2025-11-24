Göçük altındaki madenciyi arama çalışmalarında 8. gün
24.11.2025 09:48
AA
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırımı arama çalışmaları 8. günde de sürüyor.
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.
Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
EKİPLER SAHADA
Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılırken Kızılay ekipleri de alandaki personele lojistik destek sağlıyor.
Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.