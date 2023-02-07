"Göçük altındayım, yangın çıktı" yalanıyla paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından sosyal medyadan dezenformasyon amaçlı paylaşım yapan kişi tutuklandı.



Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma Haberi Görüntüle

Afyonkarahisar'da 'deprem oldu', 'AFAD deprem', 'Gaziantep' ve 'yardım' etiketleri ile "Göçük altındayım, yangın çıktı. Gaziantep İslahiye 6 aylık bebek var, Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Deveci Sokak no 1" paylaşımı yapan İbrahim Ö. (23), dün akşam Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, @brahimz93715765 rumuzlu sosyal medya kullanıcısının göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hesap kullanıcısının Afyonkarahisar doğumlu İbrahim Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildiği bildirildi.

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Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan İbrahim Ö., sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.