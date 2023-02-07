"Göçük altındayım, yangın çıktı" yalanıyla paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından Afyonkarahisar'da "Göçük altındayım, yangın çıktı" şeklinde sosyal medyadan dezenformasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilip, gözaltına alınan İbrahim Ö., tutuklandı.

"Göçük altındayım, yangın çıktı" yalanıyla paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından sosyal medyadan dezenformasyon amaçlı paylaşım yapan kişi tutuklandı.

Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma

Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma

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Afyonkarahisar'da 'deprem oldu', 'AFAD deprem', 'Gaziantep' ve 'yardım' etiketleri ile "Göçük altındayım, yangın çıktı. Gaziantep İslahiye 6 aylık bebek var, Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Deveci Sokak no 1" paylaşımı yapan İbrahim Ö. (23), dün akşam Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, @brahimz93715765 rumuzlu sosyal medya kullanıcısının göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hesap kullanıcısının Afyonkarahisar doğumlu İbrahim Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildiği bildirildi.

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 4 kişi gözaltına alındı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 4 kişi gözaltına alındı

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Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan İbrahim Ö., sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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